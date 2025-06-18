Роскомнадзор высказался о тайнах «Радиостанции Судного дня»

Отсутствие публичной информации о владельце загадочной «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 на частоте 4625 кГц официально подтвердили в Роскомнадзоре. В ведомстве заявили, что данные о пользователях радиостанции, также известной как «жужжалка» являются конфиденциальными. Об этом сообщает RT.