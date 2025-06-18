Роскомнадзор высказался о тайнах «Радиостанции Судного дня»

Отсутствие публичной информации о владельце загадочной «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 на частоте 4625 кГц официально подтвердили в Роскомнадзоре. В ведомстве заявили, что данные о пользователях радиостанции, также известной как «жужжалка» являются конфиденциальными. Об этом сообщает RT.
В РКН пояснили, что информация о пользователе радиочастотного спектра не является общедоступной.
Напомним, из-за характерного монотонного сигнала, который прерывается иногда закодированными сообщениями во время мировых кризисов, работающая с 1970-х годов радиостанция получила прозвище «Судного дня». Официальных данных о предназначении объекта нет уже почти полвека.
Ранее сообщалось, что радиостанция УВБ-76 снова вышла в эфир на фоне продолжающихся ударов, которыми обмениваются Иран и Израиль. 15 июня слушатели услышали кодовое слово «малоснежный».