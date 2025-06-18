Суд в Ереване арестовал на два месяца Самвела Карапетяна

Ереванский суд арестовал предпринимателя и российского миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна, обвиняемого в призывах к свержению власти в Армении. Об этом сообщила адвокат задержанного Лиана Гаспарян.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Карапетяна», — рассказала она журналистам.
Отмечается, что арест Карапетяна составит два месяца. При этом, по словам адвоката, защита предпринимателя намерена обжаловать решение суда.
Ранее KP.RU сообщал, что сам Самвел Карапетян назвал обвинения в свой адрес о призывах к свержению власти беспочвенными. Задержание бизнесмена имеет политические мотивы и связано с действиями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, уже давно третирующего Карапетяна.