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Суд в Ереване арестовал на два месяца Самвела Карапетяна

Защита Самвела Карапетяна намерена обжаловать арест предпринимателя в Ереване.

Ереванский суд арестовал предпринимателя и российского миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна, обвиняемого в призывах к свержению власти в Армении. Об этом сообщила адвокат задержанного Лиана Гаспарян.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Карапетяна», — рассказала она журналистам.

Отмечается, что арест Карапетяна составит два месяца. При этом, по словам адвоката, защита предпринимателя намерена обжаловать решение суда.

Ранее KP.RU сообщал, что сам Самвел Карапетян назвал обвинения в свой адрес о призывах к свержению власти беспочвенными. Задержание бизнесмена имеет политические мотивы и связано с действиями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, уже давно третирующего Карапетяна.

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