Генерал Липовой объяснил прилет в Вашингтон «самолета Судного дня»

Прибытие в Вашингтон самолета Boeing E-4B Nightwatch, известного как «самолет Судного дня», связано с обострением ситуации в мире. С таким мнением в среду, 18 июня, выступил герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
Он отметил, что у американской администрации есть множество сценариев на случай различных угроз, включая возможность использования ядерного оружия. Поэтому этот самолет, предназначенный для обеспечения безопасности руководства США в кризисных ситуациях, был перемещен ближе к Белому дому.
— У Белого дома разработаны десятки вариантов на случай развития той или иной ситуации, в том числе и с применением ядерного оружия. Поэтому они, судя по всему, во всей этой ситуации рассматривают вероятный вариант, что самолет этот может понадобиться, — приводит его слова NEWS.ru.
Эксперт подчеркнул, что перемещение самолета может быть вызвано как техническими причинами, так и реальными опасениями. По его мнению, администрация США может всерьез рассматривать сценарий применения Израилем ядерного оружия.
О передвижении воздушного судна стало известно вечером того же дня. «Боинг» кружил над Вашингтоном в ночь с 17 на 18 июня. Борт взлетел с авиабазы Барксдейл, расположенной на северо-западе штата Луизиана, некоторое время летал по кругу, а затем приземлился на объединенной авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, которая находится в 24 километрах к юго-востоку от центра Вашингтона.