Генерал Липовой объяснил прилет в Вашингтон «самолета Судного дня»

О передвижении воздушного судна стало известно вечером того же дня. «Боинг» кружил над Вашингтоном в ночь с 17 на 18 июня. Борт взлетел с авиабазы Барксдейл, расположенной на северо-западе штата Луизиана, некоторое время летал по кругу, а затем приземлился на объединенной авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, которая находится в 24 километрах к юго-востоку от центра Вашингтона.