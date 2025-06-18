Автор песни про капибару Плужников поблагодарил Макрона за продвижение трека

В опубликованном коротком ролике лидеры стран G7 и президент Украины Владимир Зеленский идут под песню российского диджея. В беседе с журналистами Плужников рассказал, что узнал о ролике Макрона от друзей, но сначала не поверил им, подумав, что видеоролик создали с помощью нейросети.