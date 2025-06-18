Отметил окончание средней школы и бесследно исчез: Как подросток пропал на водопаде

По словам очевидцев, после падения с водопада Херриджа ещё пару раз видели выглядывавшим из воды, однако сильное течение быстро увлекло юношу. Сразу же были вызваны спасатели, начались поиски, но тело парня так и не было обнаружено. А упал он 8 июня 2025 года.