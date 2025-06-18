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Отметил окончание средней школы и бесследно исчез: Как подросток пропал на водопаде

Daily Mail: В США подросток бесследно исчез после падения с водопада.

В американском штате Вашингтон бесследно исчез 18-летний молодой человек по имени Грант Херридж. Юноша решил с размахом отпраздновать окончание средней школы и отправился в тур по национальным паркам. Вместе с другом он посетил Олимпийский парк, где, увы, сорвался с водопада. И больше его никто не видел, о чём сообщает Daily Mail.

«Уроженец Техаса переправлялся через верховья реки, когда потерял равновесие, поскользнулся и упал с 50-футового водопада Сол-Дюк», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, после падения с водопада Херриджа ещё пару раз видели выглядывавшим из воды, однако сильное течение быстро увлекло юношу. Сразу же были вызваны спасатели, начались поиски, но тело парня так и не было обнаружено. А упал он 8 июня 2025 года.

Ранее KP.RU сообщил, что на карнавале в США подростки устроили перестрелку, погибли двое взрослых и младенец.