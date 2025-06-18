В Ленинградской области надеются возобновить реставрацию усадьбы Набокова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Власти Ленинградской области рассчитывают, что реставрационные работы в музее-усадьбе писателя Владимира Набокова «Рождествено» возобновятся после получения положительного заключение Главгосэкспертизы в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Александр Дрозденко.
«Сейчас реставрационные работы в музее-усадьбе Владимира Набокова в Рождествено не возобновлены, потому что мы получили отрицательное заключение Главгосэкспертизы. Сейчас мы корректируем сметную документацию, исправляем те замечания, которые были выданы Главгосэкспертизой, чтобы снова ее пройти», — сказал он.
«Мы бы хотели завершить процедуру и получить положительное заключение Главгосэкспертизы в начале следующего года. После этого мы сможем продолжить реставрационные работы», — добавил губернатор.
Усадьба была закрыта на масштабную реставрацию в 2021 году. Но в конце 2022 года реставрация была приостановлена: во время археологических работ на ее территории специалисты обнаружили остатки фундамента. По мнению специалистов, это фундамент дворца Царевича Алексея Петровича начала XVIII века, на месте которого и была построена усадьба писателя.
Усадебный дом, в котором расположен музей, был построен в конце XVIII века. В конце XIX века имение купил золотопромышленник и меценат дед Набокова Иван Васильевич Рукавишников. Усадьба расположена на холме, здесь выросла мать Владимира Набокова, урожденная Рукавишникова, а также прошли годы жизни писателя до революции. В советское время в усадьбе находились школа и общежитие. В 1995 году здание сильно пострадало от пожара.
Музей в Рождествено был создан в 1957 году, когда в местной библиотеке открылась выставка «Прошлое и настоящее села Рождествено». В 1988 году музей получил новое название — Рождественский историко-литературный и мемориальный музей В. Набокова. Коллекция музея-усадьбы «Рождествено» насчитывает более 7 тысяч предметов. Наиболее ценными являются экспонаты, связанные с последними владельцами усадьбы Рукавишниковыми-Набоковыми: семейный альбом Набоковых, книги с дарственной надписью писателя и предметы мебели, пополнившие коллекцию в последние годы. В музее хранится мебель и предметы быта XIX века, а также коллекции бабочек. Одна из них датируется началом XX века, вторая — современная, собранная по произведениям Владимира Набокова.
На территории музея-усадьбы «Рождествено» также располагается усадебный парк с центральной аллеей с липами и дубами, который заканчивается каньоном реки с утесами из разноцветных песчаников, родниками и комплексом пещер.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.