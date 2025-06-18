В Ленинградской области надеются возобновить реставрацию усадьбы Набокова

Музей в Рождествено был создан в 1957 году, когда в местной библиотеке открылась выставка «Прошлое и настоящее села Рождествено». В 1988 году музей получил новое название — Рождественский историко-литературный и мемориальный музей В. Набокова. Коллекция музея-усадьбы «Рождествено» насчитывает более 7 тысяч предметов. Наиболее ценными являются экспонаты, связанные с последними владельцами усадьбы Рукавишниковыми-Набоковыми: семейный альбом Набоковых, книги с дарственной надписью писателя и предметы мебели, пополнившие коллекцию в последние годы. В музее хранится мебель и предметы быта XIX века, а также коллекции бабочек. Одна из них датируется началом XX века, вторая — современная, собранная по произведениям Владимира Набокова.