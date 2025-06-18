В Можайске побит суточный рекорд по количеству осадков

«В Подмосковье сильные дожди прошли в Можайске — там выпало 15 миллиметров дождя и в Дмитрове — 24 миллиметра. Если добавить к этим показателям дожди, прошедшие ночью, то получим, что в Дмитрове за сутки 18 июня выпало 32 миллиметра осадков, что составляет 43% от нормы июня, а в Можайске — 33 миллиметра, это также 43% от месячной нормы. Более того, с таким показателем, в Можайске обновлён суточный рекорд по количеству выпавших осадков — прежнее достижение составляло 25 миллиметра и было установлено в 1942 году», — рассказал Леус.