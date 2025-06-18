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Суд в Ереване на два месяца арестовал бизнесмена Самвела Карапетяна

Cторона защиты обжалует решение суда об аресте.

Источник: Аргументы и факты

Суд Еревана арестовал на два месяца российского бизнесмена и главу группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, передает агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката Лиану Гаспарян.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Карапетяна на два месяца», — сообщила правозащитница, назвав это решение полностью незаконным.

Также адвокат заявила, что сторона защиты обжалует решение суда об аресте Самвела Карапетяна.

Напомним, преследование Карапетяна началось после того, как он высказался в поддержку Армянской апостольской церкви. В его доме был проведен обыск. В отношении Карапетяна было возбуждено уголовное производство.