Суд в Ереване на два месяца арестовал бизнесмена Самвела Карапетяна

Суд Еревана арестовал на два месяца российского бизнесмена и главу группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, передает агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката Лиану Гаспарян.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Карапетяна на два месяца», — сообщила правозащитница, назвав это решение полностью незаконным.
Также адвокат заявила, что сторона защиты обжалует решение суда об аресте Самвела Карапетяна.
Напомним, преследование Карапетяна началось после того, как он высказался в поддержку Армянской апостольской церкви. В его доме был проведен обыск. В отношении Карапетяна было возбуждено уголовное производство.