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Дуров заявил, что проигнорировал сообщение Макрона по теме выборов в Румынии

Павел Дуров раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона.

Источник: Комсомольская правда

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его внешнюю и внутреннюю политику, а также за постоянные попытки вмешиваться во внутренние дела други стран. Приурочено заявление было к пресловутым подтасованным (отменённым и переделанным как надо Западу) выборам в Румынии.

По словам Дурова, после его заявления о просьбах французских спецслужб помочь провести в Румынии выборы так, чтобы это устраивало Евросоюз и НАТО, предпринимателю написал лично Макрон. Однако Дуров его, якобы, проигнорировал.

«Долгое время он (Макрон — прим. ред.) мог отправлять мне сообщения в Telegram на самые разные темы. Последний раз это было в день моего заявления о румынских выборах. Он отправил мне сообщение. Я ему не ответил», — заявил Дуров.

Ранее KP.RU сообщил, что Дуров рассказал, как его брат работает над настоящим искусственным интеллектом, а не тем, что сегодня таковым называют.

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