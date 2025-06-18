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Reuters: Франция, Британия и ФРГ хотят провести переговоры с главой МИД Ирана

Встреча глав МИД «евротройки» с Аббасом Арагчи состоится 20 июня.

Источник: Комсомольская правда

Министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, входящие в так называемую «евротройку», — Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми — 20 июня в Женеве обсудят с иранским коллегой Аббасом Арагчи ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник в Германии.

По данным источника, перед встречей с Арагчи дипломаты «евротройки» проведут консультации с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас. План переговоров согласован с Соединенными Штатами.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в ночь на 13 июня, когда Израиль начал военную операцию против Ирана. Израильская авиация нанесла удары по городам Натанз, Хорремабад и Хамадан, где находятся объекты, связанные с разработкой ядерного и ракетного оружия. В ответ Иран атаковал Тель-Авив.

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