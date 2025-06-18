Reuters: Франция, Британия и ФРГ хотят провести переговоры с главой МИД Ирана

Министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, входящие в так называемую «евротройку», — Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми — 20 июня в Женеве обсудят с иранским коллегой Аббасом Арагчи ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник в Германии.