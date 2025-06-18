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Заседания Совбеза ООН по Ирану и Украине пройдут 20 июня

20 июня пройдут заседания Совбеза ООН по Израилю и Ирану, а также по Украине.

Источник: Комсомольская правда

20 июня Совет Безопасности ООН проведет два заседания: первое будет посвящено обострению конфликта между Ираном и Израилем, второе — ситуации на Украине, сообщил председатель Совбеза.

Ранее турецкая сторона выразила надежду на скорое возобновление прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Уточняется, что Турция готова быть посредником между двумя странами, однако на данный момент отсутствует конкретная информация пока не приводится.

Напомним, что в ночь на 13 июня израильская армия начала операцию «Восстающий лев», нацеленную на уничтожение объектов иранской ядерной программы. Позднее израильское правительство заявило о 24 погибших и 600 раненых, в то время как иранское — о 220 погибших и 1200 получивших ранения.

Позднее KP.RU писал об обстановке в каждой из стран.

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