Заседания Совбеза ООН по Ирану и Украине пройдут 20 июня

Напомним, что в ночь на 13 июня израильская армия начала операцию «Восстающий лев», нацеленную на уничтожение объектов иранской ядерной программы. Позднее израильское правительство заявило о 24 погибших и 600 раненых, в то время как иранское — о 220 погибших и 1200 получивших ранения.