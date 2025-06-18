В США врачи приняли роды у пациентки после смерти мозга

В Джорджии врачи приняли роды у Адрианы Смит, у которой ещё во время беременности была констатирована смерть мозга. Об этом пишет The Guardian.
Поскольку в штате действует запрет на аборты после шестой недели, женщину держали на аппаратах жизнеобеспечения, чтобы ребёнок смог развиваться.
Медики провели досрочное кесарево сечение: мальчик родился весом примерно 823 грамма и сейчас находится в реанимации.
Бабушка малыша Эйприл Ньюкирк верит, что он выживет, но считает, что решение о продлении беременности должна была принимать семья, а не государство.
В офисе генпрокурора Джорджии пояснили, что действующий закон не требует подключать беременных со смертью мозга к аппаратам жизнеобеспечения.