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В США врачи приняли роды у пациентки после смерти мозга

В Джорджии врачи приняли роды у Адрианы Смит, у которой ещё во время беременности была констатирована смерть мозга.

В Джорджии врачи приняли роды у Адрианы Смит, у которой ещё во время беременности была констатирована смерть мозга. Об этом пишет The Guardian.

Поскольку в штате действует запрет на аборты после шестой недели, женщину держали на аппаратах жизнеобеспечения, чтобы ребёнок смог развиваться.

Медики провели досрочное кесарево сечение: мальчик родился весом примерно 823 грамма и сейчас находится в реанимации.

Бабушка малыша Эйприл Ньюкирк верит, что он выживет, но считает, что решение о продлении беременности должна была принимать семья, а не государство.

В офисе генпрокурора Джорджии пояснили, что действующий закон не требует подключать беременных со смертью мозга к аппаратам жизнеобеспечения.