Жена нефтяного магната потребовала тюрьмы для мужа из-за долга в 837 тысяч фунтов

Жена российского бизнесмена Михаила Крупеева обратилась в Высокий суд Лондона с требованием заключить его под стражу за невыполнение судебных решений. Об этом сообщило издание Evening Standard.
Елена Крупеева утверждает, что супруг задолжал ей 837 тысяч фунтов стерлингов (1,12 миллиона долларов), включая компенсацию судебных издержек. Пара, переехавшая в Великобританию в 1993 году, разводится после 36 лет брака. По словам Крупеевой, она узнала, что муж 20 лет скрывал вторую семью в России.
В феврале 2025 года суд обязал Крупеева выплатить 195 тысяч фунтов стерлингов, но он предложил мировое соглашение: оставить жене лондонский дом, московскую квартиру и 300 тысяч фунтов стерлингов, лишив ее доли в бизнесе.
— Он подошел к ее иску так, будто они играют в игру. Это игра, в которой он явно намерен жульничать, — заявил адвокат Крупеевой Джастин Уоршоу в суде.
Бизнесмен, находящийся на Кипре, отверг обвинения в существовании «тайной семьи» и заявил, что его активы ограничены. Адвокат Крупеева, Майкл Глейзер, признал, что его клиент не выполнил ряд судебных требований, но пообещал исправить это в течение следующих четырех недель. Сам Крупеев на заседании отсутствовал, отвечая на вопросы суда по видеосвязи из-за проблем со здоровьем. Глейзер объяснил, что у бизнесмена повышенное давление и он временно не может летать, говорится в сообщении.
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