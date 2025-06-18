Жена нефтяного магната потребовала тюрьмы для мужа из-за долга в 837 тысяч фунтов

Бизнесмен, находящийся на Кипре, отверг обвинения в существовании «тайной семьи» и заявил, что его активы ограничены. Адвокат Крупеева, Майкл Глейзер, признал, что его клиент не выполнил ряд судебных требований, но пообещал исправить это в течение следующих четырех недель. Сам Крупеев на заседании отсутствовал, отвечая на вопросы суда по видеосвязи из-за проблем со здоровьем. Глейзер объяснил, что у бизнесмена повышенное давление и он временно не может летать, говорится в сообщении.