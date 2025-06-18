Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодой спортсмен Кирилл Бабичук погиб, выполняя воинский долг в зоне СВО

Представители Федерации спортивной борьбы России сообщили, что 15 июня мастер спорта Кирилл Бабичук погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Представители Федерации спортивной борьбы России сообщили, что 15 июня мастер спорта Кирилл Бабичук погиб в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующая публикация была сделана на официальном сайте ФСБР.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Бабичука», — подчеркнули в организации.

В ФСБР также обратили внимание на то, что боец погиб при исполнении воинского долга — на момент смерти ему было 27 лет.

Стоит отметить, что в СВО принимают участие не только выдающиеся спортсмены, но и заслуженные государственные деятели. Ранее, 11 июня, стало известно о кончине бывшего руководителя Министерства по делам территориальных образований Саратовской области Павла Беликова.