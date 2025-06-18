ЦАХАЛ: более 20 военных целей в Тегеране были атакованы Израилем

За последние часы 60 боевых самолетов израильской армии поразили свыше 20 стратегических объектов в столице Ирана — Тегеране. Соответствующее заявление распространила официальная пресс-служба ЦАХАЛ.
Среди пораженных целей израильские военные выделили ключевые стратегические объекты: комплексы по созданию ядерного оружия и предприятия ракетостроительной промышленности.
В среду, 18 июня, Иран впервые в боевых условиях произвел пуск тяжелой двухступенчатой ракеты средней дальности «Саджиль» по территории Израиля.
Ранее KP.RU писал, что 20 июня в Женеве состоятся переговоры между главами МИД Германии, Франции и Великобритании — Йоханном Вадефулем, Жан-Ноэлем Барро и Дэвидом Лэмми — с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи по вопросам иранской ядерной программы.