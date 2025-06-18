Посол Хакаби: США решили эвакуировать своих граждан из Израиля

Соединённые Штаты всё же решили эвакуировать граждан страны из Израиля, проинформировал посол США в Израиле Майк Хакаби.
При этом до этого американское внешнеполитическое ведомство заявляло об отсутствии возможности эвакуировать, а также «напрямую помочь» гражданам США покинуть Израиль.
«Срочное уведомление! Граждане США, желающие покинуть Израиль. Посольство США в Израиле работает над эвакуационными рейсами и отправлениями круизных судов. Вам необходимо зарегистрироваться в Smart Traveler Enrollment Program (STEP). Вы будете уведомлены», — говорится в сообщении Хакаби, пост опубликован в соцсети X*.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у него нет желания втягиваться в вооружённый конфликт с Ираном. При этом Трамп добавил, что Тегеран не должен обладать ядерным вооружением.
Напомним, Израиль начал операцию, в рамках которой наносятся авиаудары по территории Ирана. Тегеран в ответ на действия израильских военных начал операцию «Правдивое обещание».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.