Итальянский журналист расценил слова об изоляции РФ пропагандой Запада

Ранее с критикой западных представлений о России выступал отец Илона Маска Эррол Маск, который на «Форуме будущего 2050» в Москве заявил, что его и его дочь отговаривали от поездки в Россию из-за негативного образа страны в западных СМИ. По его словам, предубеждения против России широко распространены в Европе и даже его сыновья советовали не посещать страну.