Итальянский журналист расценил слова об изоляции РФ пропагандой Запада

Среди участников форума много гостей из других государств.
Пропагандой Запада назвал итальянский журналист слова об изоляции России. Шеф-редактор итальянской редакции и выпускник «Мастерской новых медиа» Андреа Лучиди заявил об этом на Петербургском международном экономическом форуме.
«Это пропаганда Запада сказала, что есть изоляция России. Россия без стран, которые хотят быть друзьями, Россия без важных людей, которые хотят инвестировать — это все ложь. И здесь, на форуме, мы можем увидеть, какая реально ситуация, здесь много международных гостей со всего мира», — приводит слова редактора International Reporters ТАСС.
По словам Лучиди, на форум он прибыл, чтобы показать итальянской аудитории реальную картину из России, а ПМЭФ наглядно демонстрирует отношения страны с экономикой мира. Он добавил также, что средства массовой информации работают в России свободно.
Ранее с критикой западных представлений о России выступал отец Илона Маска Эррол Маск, который на «Форуме будущего 2050» в Москве заявил, что его и его дочь отговаривали от поездки в Россию из-за негативного образа страны в западных СМИ. По его словам, предубеждения против России широко распространены в Европе и даже его сыновья советовали не посещать страну.