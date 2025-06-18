В Москве 19 июня открывается Евразийский ортопедический форум-2025

В столичном «Манеже» с 19 по 21 июня пройдет Евразийский ортопедический форум — одно из ключевых мероприятий в российском здравоохранении. Ежегодно он собирает ведущих специалистов в сфере травматологии, ортопедии и смежных медицинских направлений. В этом году форум откроется в юбилейный, пятый раз. Его участниками станут более 5 тысяч человек из 70 стран, в том числе авторитетные эксперты из Турции, Китая, Южной Кореи и Италии.