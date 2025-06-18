В Москве 19 июня открывается Евразийский ортопедический форум-2025

В столичном «Манеже» с 19 по 21 июня пройдет Евразийский ортопедический форум — одно из ключевых мероприятий в российском здравоохранении. Ежегодно он собирает ведущих специалистов в сфере травматологии, ортопедии и смежных медицинских направлений. В этом году форум откроется в юбилейный, пятый раз. Его участниками станут более 5 тысяч человек из 70 стран, в том числе авторитетные эксперты из Турции, Китая, Южной Кореи и Италии.
Организаторами форума выступают Минздрав РФ, Минпромторг России, Ассоциация травматологов — ортопедов России, НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена, НМИЦ ТО им. акад. Г. А. Илизарова, РНИМУ им. Н. И. Пирогова и другие ведущие клиники страны.
Форум является значимым мероприятием для профессионального развития врачей. Он включен в план мероприятий Минздрава РФ и аккредитован в системе непрерывного медицинского образования. На профессиональной площадке опытные специалисты поделятся своим уникальным опытом и представят прорывные технологии в травматологии и ортопедии.
В этом году девиз форума звучит как «Главный — это ты!». По словам организаторов, такой слоган отражает инновационный формат мероприятия. Взамен традиционных лекций в его программу включили интерактивные кейс-марафоны, научные баттлы и открытые дискуссии. Вместо обычного для таких конференций разделения на залы было создано единое пространство для свободного профессионального общения.
«Форум пройдет в новом формате: участников ждут инновационные решения для общения и обмена опытом. Границы на площадке будут стерты во всех смыслах: в основе новой концепции будет не привычный формат лекций и мастер-классов, а открытые дискуссии, где каждый — не просто слушатель, но и активный участник», — рассказали организаторы форума.
В научную программу вошли самые актуальные вопросы травматологии и ортопедии: участники обсудят эндопротезирование крупных суставов, современные методы артроскопии, инновации в вертебрологии, клеточные технологии в ортопедии и другие важные темы.
Еще одно нововведение этого года — мобильный чат-бот, который был разработан специально для участников. Он поможет гостям мероприятия сориентироваться в программе, а также проголосовать за лучшие доклады.