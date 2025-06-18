В Перу нашли захороненную более тысячи лет назад мумию

При прокладке газопровода в пригороде Лимы (район Пуэнте-Пьедра) рабочие наткнулись на погребальный свёрток, внутри которого оказались мумия молодой женщины 20−25 лет. Как сообщили в газовой компании Cálidda, раскопки немедленно приостановили и к месту вызвали археологов.