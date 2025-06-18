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В Перу нашли захороненную более тысячи лет назад мумию

При прокладке газопровода в пригороде Лимы (район Пуэнте-Пьедра) рабочие наткнулись на погребальный свёрток, внутри которого оказались мумия молодой женщины 20−25 лет.

При прокладке газопровода в пригороде Лимы (район Пуэнте-Пьедра) рабочие наткнулись на погребальный свёрток, внутри которого оказались мумия молодой женщины 20−25 лет. Как сообщили в газовой компании Cálidda, раскопки немедленно приостановили и к месту вызвали археологов.

Эксперты Cálidda датировали находку приблизительно 1000−1100 годами давности. Вместе с останками были извлечены девять керамических изделий — горшки, кувшины, бутылки — и четыре сосудa-калебасы с остатками ракообразных.

По характерным чёрно-белым и трёхцветным геометрическим орнаментам на посуде специалистам удалось отнести погребение к культуре чанкай. Обилие утвари, по словам археологов, указывает на высокое социальное положение девушки.

Ранее останки загадочной женщины обнаружены на месте мусорной свалки в Перу.