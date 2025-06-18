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МАГАТЭ: Удар по АЭС «Бушер» может вызвать большее загрязнение, чем ядерный взрыв

Заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков заявил, что удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране может привести к более серьезному радиоактивному загрязнению, чем ядерный взрыв, хотя сам реактор не может взорваться. Об этом он сообщил в среду, 18 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума.

Заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков заявил, что удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране может привести к более серьезному радиоактивному загрязнению, чем ядерный взрыв, хотя сам реактор не может взорваться. Об этом он сообщил в среду, 18 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума.

Чудаков отметил, что ни одна атомная станция в мире не защищена от военных действий. Современные ракеты способны пробить защитные контуры, что может привести к загрязнению территории.

— Если ты будешь стрелять ракетами по реакторам, то ты получишь загрязнение территории. Ядерного взрыва не получишь. Инциденты с реактивностью исключены проектами. И последним такой был на Чернобыльской атомной станции, — добавил он.

Заместитель генерального директора МАГАТЭ также подчеркнул, что контайнмент предназначен для защиты от внутренних инцидентов и аварий, но не защищает от военных атак. Он напомнил, что АЭС «Бушер» уже подвергалась атакам во время ирано-иракской войны, когда иракская ракета пробила контайнмент, но, к счастью, топлива внутри не было, так как строительство станции еще не было завершено, передает РИА Новости.

14 июня стало известно, что в иранском городе Бушере, где находится строящаяся с участием России Бушерская атомная электростанция (АЭС), поднялся столб дыма.

13 июня организация по атомной энергии Ирана сообщила об ущербе, который израильские Военно-воздушные силы нанесли ядерному объекту в иранском городе Натанзе — в результате атаки его некоторые части получили повреждения. В организации также отметили, что специалисты провели анализ после взрывов и не выявили какого-либо радиоактивного, химического заражения или утечки с территории объекта.

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