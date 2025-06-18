МАГАТЭ: Удар по АЭС «Бушер» может вызвать большее загрязнение, чем ядерный взрыв

Заместитель генерального директора МАГАТЭ также подчеркнул, что контайнмент предназначен для защиты от внутренних инцидентов и аварий, но не защищает от военных атак. Он напомнил, что АЭС «Бушер» уже подвергалась атакам во время ирано-иракской войны, когда иракская ракета пробила контайнмент, но, к счастью, топлива внутри не было, так как строительство станции еще не было завершено, передает РИА Новости.