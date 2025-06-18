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Путин: Россия за справедливый миропорядок и против торговых войн

Путин заявил, что Россия выступает против любых торговых войн.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вечером 18 июня 2025 года, высказался на тему отношения РФ к текущим геополитическим проблемам. Глава государства подчеркнул, что Москва категорически против любых торговых войн и ограничений.

«Мы выступаем за справедливый миропорядок. Мы выступаем против всевозможных торговых войн, ограничений и так далее», — заявил президент.

Путин отметил, что для России важно соблюдение соглашений и договорённостей. Если существуют правила международной торговой организации — они не должны зависеть от политических веяний в угоду одной из сторон мировой коммерции.

Ранее KP.RU запустил прямую трансляцию, в рамках которой можно ознакомиться с выступлением Владимира Путина на ПМЭФ как в видеоформате, так и в форме расшифровки.