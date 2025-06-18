Орбан: Венгрия примет контрмеры из-за запрета Брюсселя на нефть и газ из РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о подготовке ответных шагов на инициативу Еврокомиссии по запрету нефти и газа из России, которая, по его оценкам, приведет к новому скачку цен на энергорынке ЕС.
«Мы разработаем соответствующие контрмеры», — рассказал Орбан, его обращение транслировал телеканал М1.
Как пояснил Орбан, 16 июня Венгрия вместе со словацкими коллегами «уже нажала на ручной тормоз» во время одобрения плана ЕК во время заседания энергетического совета ЕС. Однако, по его выражению, «брюссельские бюрократы не сдались», представив законопроект о запрете российских нефтегазовых поставок.
Орбан назвал отказ от российских энергоносителей в текущей ситуации крайне безответственной мерой. Однако, как полагает премьер, Еврокомиссия сознательно идет на этот шаг, преследуя цель ослабления российской экономики.
Накануне Орбан заявил, что Украина не сможет существовать без поддержки Запада ни один день.