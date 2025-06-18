Орбан: Венгрия примет контрмеры из-за запрета Брюсселя на нефть и газ из РФ

Как пояснил Орбан, 16 июня Венгрия вместе со словацкими коллегами «уже нажала на ручной тормоз» во время одобрения плана ЕК во время заседания энергетического совета ЕС. Однако, по его выражению, «брюссельские бюрократы не сдались», представив законопроект о запрете российских нефтегазовых поставок.