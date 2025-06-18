Путин: Всё больше партнеров России принимает участие в ПМЭФ

Россия активно укрепляет международные связи, привлекая всё больше зарубежных партнёров на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил президент Владимир Путин. По его словам, интерес к форуму растёт, что свидетельствует о привлекательности российской экономики для иностранных государств.
«Есть все основания полагать, что прогнозы, которые говорят о том, что мировая торговля будет замедляться, имеют под собой определенные основания», — отметил российский лидер.
Президент также отметил, что опасения по поводу замедления мировой торговли имеют реальные основания. Экономические процессы в мире сталкиваются с вызовами, которые требуют внимания и совместных решений.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия выступает за справедливый миропорядок. Страна поддерживает соблюдение международных правил торговли и стремится к их укреплению. Он также заявил, что Россия категорически против торговых войн и любых ограничений, которые мешают развитию глобальной экономики.