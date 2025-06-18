Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Всё больше партнеров России принимает участие в ПМЭФ

Путин назвал небезосновательными прогнозы о замедлении мировой торговли.

Источник: Комсомольская правда

Россия активно укрепляет международные связи, привлекая всё больше зарубежных партнёров на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил президент Владимир Путин. По его словам, интерес к форуму растёт, что свидетельствует о привлекательности российской экономики для иностранных государств.

«Есть все основания полагать, что прогнозы, которые говорят о том, что мировая торговля будет замедляться, имеют под собой определенные основания», — отметил российский лидер.

Президент также отметил, что опасения по поводу замедления мировой торговли имеют реальные основания. Экономические процессы в мире сталкиваются с вызовами, которые требуют внимания и совместных решений.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия выступает за справедливый миропорядок. Страна поддерживает соблюдение международных правил торговли и стремится к их укреплению. Он также заявил, что Россия категорически против торговых войн и любых ограничений, которые мешают развитию глобальной экономики.