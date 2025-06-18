Путин: Всё больше партнеров России принимает участие в ПМЭФ

Владимир Путин подчеркнул, что Россия выступает за справедливый миропорядок. Страна поддерживает соблюдение международных правил торговли и стремится к их укреплению. Он также заявил, что Россия категорически против торговых войн и любых ограничений, которые мешают развитию глобальной экономики.