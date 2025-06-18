Минтуризма: более 30 тысяч туристов застряли в Израиле

Более половины всех туристов запросили эвакуационные рейсы.
Свыше 30 тысяч иностранных туристов не могут покинуть территорию Израиля. Об этом сообщило Министерство туризма.
По данным ведомства, основная причина сложившейся ситуации — массовая отмена и перераспределение регулярных авиарейсов после обострения конфликта на Ближнем Востоке. «В Израиле сейчас находятся около 30 тысяч иностранных туристов, половина из них запросили эвакуационные рейсы», — передает слова Минтуризма «РИА Новости».
Ранее российское посольство в Тель-Авиве открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а Минэкономразвития России рекомендовало туристам воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации обстановки. По оценкам, на территории Израиля могут находиться до 1 000 российских туристов, а авиакомпании уже корректируют расписание рейсов из-за временного закрытия воздушного пространства.