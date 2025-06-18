Минтуризма: более 30 тысяч туристов застряли в Израиле

Ранее российское посольство в Тель-Авиве открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а Минэкономразвития России рекомендовало туристам воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации обстановки. По оценкам, на территории Израиля могут находиться до 1 000 российских туристов, а авиакомпании уже корректируют расписание рейсов из-за временного закрытия воздушного пространства.