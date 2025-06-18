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Минтуризма: более 30 тысяч туристов застряли в Израиле

Свыше 30 тысяч иностранных туристов не могут покинуть территорию Израиля. Об этом сообщило Министерство туризма.

Более половины всех туристов запросили эвакуационные рейсы.

Свыше 30 тысяч иностранных туристов не могут покинуть территорию Израиля. Об этом сообщило Министерство туризма.

По данным ведомства, основная причина сложившейся ситуации — массовая отмена и перераспределение регулярных авиарейсов после обострения конфликта на Ближнем Востоке. «В Израиле сейчас находятся около 30 тысяч иностранных туристов, половина из них запросили эвакуационные рейсы», — передает слова Минтуризма «РИА Новости».

Ранее российское посольство в Тель-Авиве открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а Минэкономразвития России рекомендовало туристам воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации обстановки. По оценкам, на территории Израиля могут находиться до 1 000 российских туристов, а авиакомпании уже корректируют расписание рейсов из-за временного закрытия воздушного пространства.