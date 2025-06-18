Трамп заявил, что Иран был в неделях от создания ядерного оружия

Дональд Трамп заявил, что Иран был близок к созданию ядерного оружия. По словам президента США, Тегерану оставалось всего несколько недель до завершения разработки.
Американский лидер отметил, что Иран мог подписать соглашение с США по ядерной программе, но не сделал этого. Трамп считает, что теперь Тегерану сложнее заключить такую сделку, хотя она могла быть честной.
Президент США уверен, что Иран применил бы ядерное оружие, если бы оно у него появилось.
Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке резко обострился в ночь на 13 июня. Израиль начал военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по городам Натанз, Хорремабад и Хамадан. Эти города связаны с разработкой ядерного и ракетного оружия. В ответ Иран атаковал Тель-Авив.
Недавно агентство Reuters писало, что глава МИД Германии, Франции и Великобритании намерены провести встречу с иранским коллегой Аббасом Арагчи и обсудить ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.