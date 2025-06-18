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Трамп заявил, что Такер Карлсон извинился перед ним

Карлсон заявил, что война с Ираном приведёт к «концу президентства Трампа».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американский журналист Такер Карлсон принёс извинения после своих слов о Тегеране.

Напомним, Карлсон заявил, что возможный вооружённых конфликт между США с Ираном приведёт к ослаблению Соединённых Штатов, а также «концу президентства Трампа».

В ответ американский лидер назвал Карлсона «чокнутым». Кроме того, Трамп отметил, что у Тегерана не может быть ядерного вооружения.

Ранее сообщалось, что Карлсон выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп знал о готовившемся ударе ЦАХАЛ по иранской территории, по словам Карлсона, это делает Трампа соучастником.

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