Владимир Путин рассказал о пекинской воспитательнице своей внучки: Они свободно говорят на китайском

Президент России Владимир Путин поделился небольшими подробностями жизни своей семьи. Он рассказал, что его внучка свободно говорит на китайском языке и много что обсуждает со своей воспитательницей из Пекина. Об этом глава государства сказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года.
«Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные, изучают китайский язык, я сказал про свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке», — сказал глава государства.
Напомним, что в 2024 году Путин рассказывал, что некоторые члены его семьи живо интересуются культурой Китая, его традициями, изучают язык. Сам президент тоже погружён в подробности китайской культуры, особенно ценит боевые искусства и философию.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2020 году Путин тоже немного рассказал о своих внуках, заявив, что является для них авторитетом, и они называют его дедушкой Вовой.