Владимир Путин впервые заговорил о своей внучке: что он сказал

«Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные, изучают китайский язык, я сказал про свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке», — уточнил глава государства на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.