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Владимир Путин впервые заговорил о своей внучке: что он сказал

Владимир Путин впервые заявил о наличии у него внучки.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин впервые сообщил о наличии у него внучки. Он рассказал, что девочка свободно общается на китайском языке, так как ее воспитательница из Пекина. Об этом глава государства упомянул на полях ПМЭФ.

«Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные, изучают китайский язык, я сказал про свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке», — уточнил глава государства на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

Ранее Путин утверждал, что работа с детьми — это самая сложная и ответственная задача. По его словам, именно в детстве формируются ключевые принципы, ценности и жизненные ориентиры. Педагоги должны грамотно передать эти ценности, чтобы они сопровождали человека на протяжении всей жизни.