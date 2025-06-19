Дуров боится за жизнь и составил завещание: миллиардер сделал заявление

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил, почему составил завещание. По его словам, это решение связано с повышенными рисками, возникающими из-за его активной позиции в отстаивании свобод. Об этом бизнесмен сообщил в интервью журналу Point.
«Совсем недавно я составил завещание. Я решил, что мои дети получат доступ к моему состоянию не раньше чем через 30 лет — начиная с сегодняшнего дня», — пояснил Дуров.
Объясняя столь раннее составление завещания, Дуров подчеркнул, что его профессиональная деятельность сопряжена с серьезными угрозами. Он отметил, что активная позиция в защите цифровых свобод неизбежно создаёт множество влиятельных противников, включая целые государства.
Ранее, по словам основателя Telegram, в мае директор французских спецслужб Николя Лернер безуспешно пытался склонить его к блокировке оппозиционных консервативных сил в Румынии накануне выборов.
Накануне Дуров рассказал, что его брат работает над созданием ИИ, который сможет логически мыслить.