Что можно и нельзя делать в Илларионов день 19 июня, который называют Пропольник

Не рекомендуется ссориться с близкими и родными. Считалось, что отношения можно испортить на длительный период. День не подходит для заключения важных сделок. Предки верили, что подобное может обернуться неудачами. А еще нельзя планировать поездки на дальние расстояние. Это может грозить неприятностями.