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Что можно и нельзя делать в Илларионов день 19 июня, который называют Пропольник

Узнали, что можно и нельзя делать 19 июня, когда празднуют Илларионов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 19 июня вспоминает святого Иллариона. В народе принято праздновать Илларионов день. Но есть еще одно название — Пропольник. Оно связано с тем, что 19 июня начинали пропалывать сорняки.

Что нельзя делать 19 июня.

Не рекомендуется ссориться с близкими и родными. Считалось, что отношения можно испортить на длительный период. День не подходит для заключения важных сделок. Предки верили, что подобное может обернуться неудачами. А еще нельзя планировать поездки на дальние расстояние. Это может грозить неприятностями.

Что можно делать 19 июня.

По традиции, с названной даты начинали полоть огороды от сорняков. Интересно, что указанными работами занимали в период, когда луна была убывающей.

Согласно приметам, резкое похолодание указывает, что погода в скором времени улучшится. В том случае, если гром гремит утром, то вечером ждали дождя.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какие претензии предъявляют ему белорусы: «Рябов, ты ответишь за такую погоду».

Ранее Роскачество заявило, что белорусскую Coca-Cola сняли с продажи в России.

А еще на Комаровке белорусская клубника стоит от 8,50 до 25 рублей за килограмм.