Стало известно, на каком языке свободно говорит внучка Путина

— Я упомянул свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском. Но дочка моя ещё в начале 2000-х годов начала инициативно изучать китайский язык — просто потому что ей так захотелось, — добавил президент, отвечая на вопрос генерального директора китайского информационного агентства Xinhua («Синьхуа») Фу Хуа.