Стало известно, на каком языке свободно говорит внучка Путина

Президент России Владимир Путин сообщил, что его внучка изучает китайский язык и свободно на нем говорит. Эти подробности он раскрыл в среду, 18 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По словам Путина, воспитательница его внучки, приехавшая из Пекина, свободно владеет китайским языком. Президент отметил, что в России наблюдается растущий интерес к языку Китая.
— Я упомянул свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском. Но дочка моя ещё в начале 2000-х годов начала инициативно изучать китайский язык — просто потому что ей так захотелось, — добавил президент, отвечая на вопрос генерального директора китайского информационного агентства Xinhua («Синьхуа») Фу Хуа.
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