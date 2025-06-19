Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, на каком языке свободно говорит внучка Путина

Президент России Владимир Путин сообщил, что его внучка изучает китайский язык и свободно на нем говорит. Эти подробности он раскрыл в среду, 18 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Президент России Владимир Путин сообщил, что его внучка изучает китайский язык и свободно на нем говорит. Эти подробности он раскрыл в среду, 18 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Путина, воспитательница его внучки, приехавшая из Пекина, свободно владеет китайским языком. Президент отметил, что в России наблюдается растущий интерес к языку Китая.

— Я упомянул свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском. Но дочка моя ещё в начале 2000-х годов начала инициативно изучать китайский язык — просто потому что ей так захотелось, — добавил президент, отвечая на вопрос генерального директора китайского информационного агентства Xinhua («Синьхуа») Фу Хуа.

Новость дополняется.