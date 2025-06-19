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Народный календарь. Почему нельзя делать шашлыки на даче 22 июня

22 июня православные чтут память двух святых с именем Кирилл. По народному календарю Земля в этот день получает максимум сил от Солнца и на планете наступает астрономическое лето.

22 июня православные чтут память двух святых с именем Кирилл. По народному календарю Земля в этот день получает максимум сил от Солнца и на планете наступает астрономическое лето.

В эту дату запрещалось разжигать костры возле дома. В старину верили, что огненные духи могли ради веселья разнести пламя по ветру, что приведет к пожару в доме. По этой причине 22 июня следует отказаться от шашлыков на даче и посиделок у костра.

В этот день также нельзя выяснять отношения. Считалось, что в эту дату солнце греет сильнее, а потому может уничтожить урожай. Светило услышит все ссоры и конфликты, поэтому попросту не сможет сдержать эмоции.

22 июня нельзя убивать комаров после обеда, иначе их станет еще больше. В этот день можно убивать комаров и мошек только до полудня — так они точно больше не появятся.

Приметы погоды:

Много ягод — зима будет холодной.

Вороны часто кричат — будут осадки.

В пасмурный день пчелы в улья не прячутся — дождь не пойдет.

Если муравьи вокруг муравейника собрались — день погожим будет.

Именины отмечают: Фекла, Марфа, Мария, Кирилл, Алексей, Александр, Иван.