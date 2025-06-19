День поцелуев и Всемирный день неспешной прогулки: какие праздники отмечают в России и мире 19 июня

Всемирный день неспешной прогулки впервые был отмечен в 1970-х годах в американском штате Мичиган по инициативе некоего У. Т. Рабе, который таким образом ответил на набирающий популярность бег трусцой, подчеркивая желание замедлить и без того быстрый ритм жизни. Цель праздника — подчеркнуть важность прогулки как способа снять стресс и расслабиться. Отметить эту дату можно, неспешно прогулявшись в лесу или по городу, в компании или в одиночестве.