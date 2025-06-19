День поцелуев и Всемирный день неспешной прогулки: какие праздники отмечают в России и мире 19 июня

19 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День поцелуев, Всемирный день неспешной прогулки и День русалок.
День поцелуев.
День поцелуев был учрежден в Великобритании в начале 2000-х годов с целью подчеркнуть важность поцелуя как одного из способов выражения любви и человеческих эмоций. В этот праздник принято целовать людей, которые, по вашему мнению, этого заслуживают, играть в «бутылочку», вспоминать свой первый поцелуй и многое другое.
Всемирный день неспешной прогулки.
Всемирный день неспешной прогулки впервые был отмечен в 1970-х годах в американском штате Мичиган по инициативе некоего У. Т. Рабе, который таким образом ответил на набирающий популярность бег трусцой, подчеркивая желание замедлить и без того быстрый ритм жизни. Цель праздника — подчеркнуть важность прогулки как способа снять стресс и расслабиться. Отметить эту дату можно, неспешно прогулявшись в лесу или по городу, в компании или в одиночестве.
День русалок.
Считается, что современный День русалок связан с более древним славянским языческим праздником под названием Русалии. В старину русалками называли не девушек с рыбьими хвостами, а духов утопленниц, которые обитали в водоемах и могли нанести вред обычным людям. Сейчас в День русалок проводятся тематические фестивали, концерты и конкурсы.