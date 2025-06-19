Календарь на 19 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Иларион родился в конце VIII века в благочестивой семье. В двадцать лет он принял монашество. Его духовным образцом был преподобный Иларион Великий. Со временем Иларион Новый стал настоятелем Далматской обители и управлял ею восемь лет. С воцарением иконоборца Льва Армянина святого Илариона заключили в темницу и пытали. Свободу он получил только после смерти императора. Но на этом злоключения игумена не закончились. При императоре Феофиле Илариона отправили в ссылку. Лишь после вступления на престол императрицы Феодоры он снова стал настоятелем Далматской обители. Иларион мирно скончался в 845 году.