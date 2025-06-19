В Москве суд приговорил маньяка Миргорода к пожизненному сроку

«С 2000 по 2004 год под различным предлогом он познакомился с пятнадцатью девушками. В большинстве эпизодов он предлагал потерпевшим услуги частного извоза. После этого Миргород, находясь в безлюдных местах, нападал на них, совершал насильственные половые преступления, а затем убивал их путем удушения», — заявили в Следственном комитете.