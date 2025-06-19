Возможна ли беседа Путина и Мерца: что говорит президент России

Диалог с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможен, если он сам его захочет. Так заявил на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) вечером 18 июня 2025 года президент России Владимир Путин, уточнив, что не имеет ничего против телефонного разговора с главой германского правительства.
«Если господин федеральный канцлер хочет позвонить, переговорить — я уже много раз об этом говорил, мы не отказываемся ни от каких контактов, мы всегда к этому открыты», — заявил Путин.
При этом президент добавил, что Германия за последние три года показала себя откровенно враждебной к России страной. Нейтральным Берлин воспринимать в Москве не могут, более того — Кремль считает его соучастником преступлений киевского режима. Однако диалог, несмотря на это, возможен.
Ранее KP.RU сообщил, что на ПМЭФ Путин заявил о базовых принципах России в современной международной политике. Прежде всего, Москва выступает за справедливые взаимоотношения и против торговых конфликтов.