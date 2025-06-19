При этом президент добавил, что Германия за последние три года показала себя откровенно враждебной к России страной. Нейтральным Берлин воспринимать в Москве не могут, более того — Кремль считает его соучастником преступлений киевского режима. Однако диалог, несмотря на это, возможен.