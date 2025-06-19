Воздушные фаны: AY YOLA в Лужниках, Найк Борзов на VK Fest

Кино.
Материалистка, 18+
Фото: Access Entertainment.
Режиссер: Селин Сон. В ролях: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль.
Профессиональный брачный агент Люси (Дакота Джонсон) убеждена, что знает о любви всё. Мастерски соединяя сердца, сама она остается убежденной холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Гарри (Педро Паскаль), а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон (Крис Эванс), Люси понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам.
С 19 июня в прокате.
Евгений Телегин, 16+
Фото: Two Captains Production Company.
Режиссер: Виктор Тихомиров. В ролях: Евгений Ткачук, Юрий Гальцев, Татьяна Колганова, Сергей Мигицко, Юрий Кузнецов, Сергей Першин.
Ленинград, 1980-е. Увлечённый рок-музыкой Евгений Телегин проводит время, слушая The Rolling Stones и посещая квартирники Виктора Цоя. Однажды в наследство от дяди, который «не в шутку занемог», парень получает домик в деревне. Там он знакомится с молодым художником, а также с двумя сёстрами — очаровательной Ольгой и загадочной Татьяной.
С 19 июня в прокате.
Белый пароход, 16+
Фото: Limitless.
Режиссёр: Инга Шепелёва. В ролях: Элла Соколова, Александр Кошкидько, Роман Атласов.
По направлению из Москвы на должность директора музыкальной школы в якутском городе назначают нового руководителя. Он стремится навести свои порядки и вскоре вовлекается в противостояние с Мартой Григорьевной, руководительницей хора. Столкновение двух культур приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы.
С 19 июня в прокате.
Школа мистера Пингвина, 16+
Фото: Aperture Media Partners.
Режиссер: Питер Каттанео. В ролях: Стив Куган, Вивиан Эль Хабер, Бьёрн Густафссон, Давид Эрреро, Альфонсина Карросио.
Том учитель английского языка. Он находит на берегу океана крошечного пингвина. Малыш совсем ослаб. Том очищает его от мазута и водорослей и отпускает на волю. Но по пингвиньему кодексу чести, если тебе спасли жизнь, ты должен отплатить тем же. Пингвин преследует учителя повсюду. И однажды пробирается к нему в класс. Вместе с Томом он учит избалованных школьников доброте и заботе.
С 19 июня в прокате.
Театр.
Враги. История любви, 16 +
Фото: пресс-служба Театра «Современник».
Режиссер: Евгений Арье. В ролях: Сергей Юшкевич, Алёна Бабенко, Светлана Иванова, Таисия Михолап, Александр Рапопорт, Евгения Дмитриева, Владимир Суворов, Сергей Гирин, Илья Древнов.
Герман Бродер, переживший ужасы войны и чудом спасшийся от гибели, балансирует между тремя женщинами, каждая из которых — его жена. Беззаветно любящая Ядвига печет маковые рогалики по утрам и помогает принимать ванну. Капризная и непредсказуемая Маша дает возможность чувствовать себя живым, только одно ее присутствие будоражит все рецепторы. И, наконец, Тамара, застрявшая где-то между прошлым и настоящим Германа — призрак его юности и живое напоминание о Родине. Сможет ли Бродер действительно быть счастливым с тремя женами?
19 июля, 19:00, Современник.
Отцы и дети, 16+
Фото: пресс-служба Театра РОСТА.
Режиссер: Ирина Керученко. В ролях: Кирилл Водолазов, Ирина Шестерина, Екатерина Короткова, Андрей Бутин, Марина Виноградова, Владислав Калашников, Михаил Шелухин, Дарья Позднякова, Антон Афанасьев, Валерий Кукушкин.
Драма по мотивам романа Тургенева «Отцы и дети». Традиционно произведение Ивана Сергеевича трактуется, прежде всего, как история конфликта поколений и непримиримости их идеологий. Но что, если главное в этой истории — не жаркий спор между старым и новым, а то, что отчетливо проступает, когда все внешние конфликты стихают? Спектакль — это история разрушения, которое начинается, когда человек отказывается от своей природы.
20 июня, 19:00, Театр РОСТА в Царицыно.
Ревизор, 12+
Фото: пресс-служба Театра Армии.
Режиссер: Глеб Матвейчук. В ролях: Александр Балуев, Анастасия Бусыгина, Мария Порошина, Дмитрий Ломакин, Александр Казьмин, Екатерина Лютова, Александр Аргос, Игорь Марченко, Даниил Штейн, Денис Кутузов.
Яркая музыкальная инсценировка классической пьесы Гоголя добавила в классическую историю свежесть и совершенно новые оттенки. Динамичные и эксцентричные музыкальные номера подчеркивают острохарактерных персонажей, создавая уникальную атмосферу. Впервые вечно современная комедия Николая Васильевича Гоголя «Ревизор» будет представлена в жанре мюзикла.
25, 26 июня, 19:00, Театр Армии.
Эта прекрасная жизнь, 12+
Фото: пресс-служба Театра Пушкина.
Режиссёр: Роман Самгин. В ролях: Елена Яковлева, Андрей Заводюк, Ирина Бякова, Олег Пышненко, Артём Ешкин, Ирина Царенко, Кирилл Чернышенко, Екатерина Рогачкова.
Основой для этой постановки стала одна из самых известных комедий Кена Людвига — пьеса «Луна над Буффало». В центре сюжета — темпераментная актёрская пара Джордж и Шарлотта Хэй. Когда-то они были известны и знамениты — снимались в кино, раздавали автографы, а сейчас держат частный репертуарный театр в провинциальном городке, играя две пьесы труппой из пяти человек. Джордж и Шарлотта не теряют надежды вернуться на большую сцену и в кино, и судьба преподносит им этот шанс — в их городок приезжает знаменитый режиссёр Фрэнк Капра. Герои готовы на всё, чтобы роли в его новом фильме достались им.
19 июня, 19:00, Театр Пушкина.
Троя. Впечатление, 12+
Фото: пресс-служба ГАЦТК им. С. В. Образцова.
Режиссер: Екатерина Образцова. В ролях: Александр Городиский, Артур Арутюнов, Екатерина Малетина, Екатерина Хворостенко, Татьяна Сергеева, Егор Чудинов.
Спектакль о судьбе знаменитого авантюриста и археолога Генриха Шлимана рассказывает, как мечта нищего мальчишки позволила человечеству заново открыть Трою. Зритель отправится сразу в два путешествия. Первое — во времени: эпоха Гомера, высокая античность с колоннами и хитонами, а также времена Шлимана — энергичный XIX век с авантюрами, предпринимателями и мальчишками газетчиками. Второе — путешествие в мир воображения, грез, фантазий.
19, 20 июня, 19:00, Театр кукол Образцова.
Слухи, 12+
Фото: пресс-служба La’Театр.
Режиссер: Вадим Дубровицкий. В ролях: Елена Сафонова, Юлия Агафонова, Владимир Стеклов, Валентин Смирнитский, Татьяна Казючиц, Ольга Богомазова, Игорь Ливанов, Владимир Богданов, Олег Масленников-Войтов.
Четыре семейные пары собираются на светскую вечеринку. Но загадочные выстрелы в спальне хозяина дома — заместителя мэра Нью-Йорка — будто эхом, отзываются чередой невероятных событий и разоблачений.
25 июня, 19:00, La’Театр.
Концерты.
Дима Билан, 6+
Фото: пресс-служба артиста.
В самый длинный день года Дима Билан выступит на ВТБ Арене с программой «Я твой номер один». Совсем недавно Билан дважды собрал аншлаг в петербургском Ледовом Дворце. На сей раз его шоу смогут оценить москвичи. Зрители услышат как проверенные временем хиты, так и треки из нового альбома «Vector V». Масштабные декорации, передовые технологии, интерактив в фан-зоне и на танцполе — всё это шоу Димы Билана.
21 июня, 20:00, ВТБ Арена.
Симфоническое караоке-шоу «Мировые поп-хиты», 6+
Фото: пресс-служба Imperialis Orchestra.
Три тысячи зрителей в сопровождении камерного оркестра Imperialis Orchestra исполнят свои любимые песни, среди которых произведения Николая Носкова, Элтона Джона, Майкла Джексона, Билли Айлиш, Адриано Челентано, ABBA, Queen, A-HA и многих других. Тексты появятся на огромном экране, установленном на площадке, а также будут доступны по QR-коду на индивидуальных браслетах.
19 июня, 20:00, Зелёный театр ВДНХ.
Выпускной концерт учащихся Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, 6+
Фото: пресс-служба Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.
Ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, образованной в 1738 году в Санкт-Петербурге, Николай Цискаридзе выпустил свой первый женский курс. Традиционно в Москву привезут выпускные спектакли воспитанников. На сцене Кремлевского дворца юные артисты представят хореографическую программу в трех отделениях, каждое из которых посвящено важному событию в истории балетной школы, выпускниками которой в разное время были выдающиеся балерины и танцовщики — Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Марина Семенова, Галина Уланова, Михаил Барышников, Рудольф Нуреев, Наталия Макарова, Светлана Захарова, Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина.
19 июня, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
Lumisfera. Симфония в парке и 5000 свечей, 6+
Фото: пресс-служба шоу Lumisfera.
Шоу Lumisfera представит премьеру обновленной музыкальной программы «Симфония в парке и 5000 свечей» под открытым небом. Она соединяет культовые и любимые произведения классической и популярной музыки. Это настоящий иммерсивный спектакль, который развернется вокруг зрителей симфонией звуков, света и атмосферы. Струнный оркестр Dream Orchestra под управлением дирижера Павла Гогадзе подготовил специальную музыкальную программу, которая объединит композиции Людовико Эйнауди, Эдуарда Артемьева, Антонио Вивальди, Джоэла Санни.
25 июня, 21:00, Зеленый театр ВДНХ.
Открытие МТС Live Лето 2025, AY YOLA, 6+
Фото: предоставлено организаторами.
МТС Live Лето начинает сезон летних концертов под открытым небом в «Лужниках». Откроет его AY YOLA, ставшая музыкальным открытием года и покорившая своим треком Homay мировые чарты — клип собрал уже более 11 млн просмотров. В событии также примут участие Settlers, nttrl и ielele. В этот день в честь старта проекта организаторы готовят несколько дополнительных сюрпризов для зрителей и гостей фестиваля.
18 июня, 20:00, Лужники.
Реквием. Вечная слава героям, 6+
Фото: пресс-служба Концертного зала им. П. И. Чайковского.
Музыкально-поэтическая композиция «Реквием. Вечная слава героям» по одноименной поэме Роберта Рождественского на музыку Кузьмы Бодрова в День Памяти и Скорби. В концерте примут участие Большой сводный хор (художественный руководитель и главный дирижер — профессор Александр Соловьёв) и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР, героя труда РФ Юрия Башмета. В качестве чтецов выступят знаменитые артисты театра и кино Ирина Купченко, Сергей Шакуров, Игорь Петренко, Алексей Вертков и Илья Шакунов.
22 июня, 19:00, Концертный зал им. П. И. Чайковского.
Золотые хиты рока, 6+
Фото: пресс-служба Дома музыки.
19 июня свой юбилей отмечает руководитель оркестра «Русская Филармония» — заслуженный работник культуры РФ, почетный деятель искусств города Москвы Гаянэ Шиладжян. Специально к этому событию пройдет концерт «Золотые хиты рока». Это новая жизнь легендарных композиций Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin. Поздравить юбиляра приедут Магнус Баклунд (Швеция), Симоне Романато (Италия). За дирижерским пультом — маэстро Роберто Молинелли (Италия).
20 июня, 19:00, Дом музыки.
Музеи.
Жизнь под открытым небом, 6+
Фото: пресс-служба ГМИИ имени Пушкина.
ГМИИ имени А. С. Пушкина и Московский театр имени А. С. Пушкина проведут открытую читку писем и воспоминаний сотрудников музея, написанных в годы войны. В экспозиции «Подвиг Музея» меж фигур античных богов, под куполом синего неба, в луче света, пробивающемся сквозь когда-то разрушенную стеклянную крышу, оживут голоса из прошлого в исполнении артистов Театра Пушкина — Назара Сафонова, Вероники Сафоновой, Анны Бегуновой и Ивана Лёшина.
20 июня, 12:00,
Петр Первый: Рождение морской державы, 0+
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Коломенское».
Обновленная экспозиция в Домике Петра I в интерьерных пространствах, которые открылись после реставрации. Представлены более 100 подлинных экспонатов XVII-XIX веков из собрания музея-заповедника. Посетители смогут побывать в Столовой, Кабинете и Почивальне самого царя, заглянуть в комнату денщика и рассмотреть запасы царского чуланца. В сенях узнают о начале и развитии мореплавания и кораблестроения в России, а также о строительстве и бытовании самого Домика, именовавшегося современниками «Государевыми светлицами» или «Дворцом».
С 19 июня, Музей-заповедник «Коломенское», Домик Петра I.
Открытие Центрального музея российского казачества, 0+
Фото: пресс-служба Центрального музея российского казачества.
В Москве открывается Центральный музей российского казачества, который станет частью комплекса Государственного исторического музея. Институция расположилась в старинном особняке в Большом Левшинском переулке, где до революции 1917 года квартировало Дворцовое ведомство. Экспозиция состоит из 16 залов, где будет представлена история всех казачьих войск, гвардейских формирований Российской императорской армии. В экспозицию вошло более 800 предметов. Среди них нумизматическая коллекция, персональные казачьи награды, оружие, униформа, знамена, коллекция живописи, графики, скульптуры.
С 25 июня, Центральный музей российского казачества.
Русские дикие, 12+
Фото: пресс-служба Музея русского импрессионизма.
Выставка, название которой отсылает к статье Давида Бурлюка для альманаха «Синий всадник», объединит произведения французских фовистов Анри Матисса, Отона Фриеза, Альбера Марке — и бунтарей-экспериментаторов, с помощью цвета менявших облик отечественного искусства 1900−1910-х годов: Ильи Машкова, Наталии Гончаровой, Ольги Розановой и других. Проект входит в программу Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».
До 28 сентября, Музей русского импрессионизма.
Фестивали, премии.
VII Российский фестиваль сериалов «Пилот», 16+
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова.
В конкурсную программу игровых сериалов вошли проекты самых разных жанров — от комедий и драмеди до подростковых драм и исторического детектива. Среди них — «Дорогой Вилли» о тайной дружбе двух главных геополитических соперников в Европе — советского генсека Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта. Лучшие игровые сериалы выберет профессиональное жюри: Константин Буслов, Александр Велединский, Александр Котт и Петр Тодоровский. По традиции второй главный приз на фестивале определяется путем зрительского голосования. Сериалом открытия смотра в этом году станет историческая драма «Константинополь», рассказывающая о событиях начала 20-х годов XX века.
С 19 до 22 июня, Иваново.
Театральная премия «Хрустальная Турандот», 12+
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова.
На церемонии будут вручены награды за лучшие театральные работы сезона 2024/2025. В этом году в специальной номинации «Передача огня» будет награжден театр им. А. С. Пушкина за спектакль «Плохие хорошие» по пьесе Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир». Худрук Евгений Писарев восстановил историческую справедливость и вернул на сцену спектакль, ставший последним для создателя театра Александра Таирова. В специальной номинации «За честь и достоинство» награды будет удостоен режиссер, художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин.
23 июня, 20:00, Музей-усадьба Архангельское, Юсуповский дворец.
Пикник Афиши, 0+
Фото: пресс-служба Пикник Афиши.
Легендарный фестиваль Пикник Афиши х Сбер готов встречать гостей в столичном парке Коломенское. Гостей ждёт отличная музыка, гастрономические открытия на фудкорте, развлекательная программа, маркет локальных брендов и многое другое. Главный хедлайнер фестиваля — «Руки Вверх!». Впервые на «Пикнике» выступит группа Uma2rman. В программе также герои нью-вейва группа «Сова» и «Сироткин».
21 июня, 14:00, Парк «Коломенское».
VII Фестиваля "Фабрика Станиславского, 16+
Фото: пресс-служба Московского Губернского театра.
В финальный день участники фестиваля — студенты актерских факультетов из восьми региональных вузов России покажут эскизы спектаклей, которые поставили мастера «Фабрики Станиславского». Марина Брусникина представит работу по рассказу Чехова «Учитель словесности», Сергей Землянский — пластический эскиз «Леди Макбет Мценского уезда», Максим Меламедов — драматический эскиз «Леди Макбет Мценского уезда». По завершении показов состоится церемония закрытия фестиваля — вручение дипломов участникам и памятных статуэток «Верю» — эксклюзивной миниатюрной скульптуры Станиславского.
20 июня, с 12:00, Московский Губернский театр.
VK Fest в Сириусе, 12+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
Гостей фестиваля ждут выступления артистов, автограф-сессия с инфлюенсерами, мастер-классы, научный стендап, спортивная лаборатория, игры и фудкорт. На главной сцене фестиваля 21 июня выступят группы Три дня дождя и «Комната культуры», Юлия Савичева, BLIZKEY, JANAGA, Найк Борзов, JONY и Betsy — исполнительница хита Sigma Boy. Ведущий — стендап-комик Гурам Амарян. В зоне инфлюенсеров гости смогут встретить TENDERLYBAE, Вадима Спириденкова, создателей семейного канала Kamil и AminKa, а также Егора Шкреда.
21 июня, с 16:00, Сириус, Медальная площадь (Сочи).
Лекции.
Кто построил Политехнический: Георгий Иванович Макаев, 12+
Фото: предоставлено организаторами.
Имя Георгия Ивановича Макаева не столь широко известно, как имена Ипполита Монигетти и Николая Шохина. А ведь именно он стал автором северного — последнего — крыла Политехнического музея, строительство которого было завершено в 1907 году. Слушатели лекции Ирины Аитовой, архитектора, экскурсовода Политехнического музея, узнают, какие ещё постройки в Москве принадлежат его авторству, кто вместе с ним участвовал в проектировании и строительстве северного крыла Политехнического музея и как это происходило. Лекция для школьников пройдёт в онлайн- и очном форматах.
25 июня, 13:00, Лекторий Политехнического музея.