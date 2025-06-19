Воздушные фаны: AY YOLA в Лужниках, Найк Борзов на VK Fest

Основой для этой постановки стала одна из самых известных комедий Кена Людвига — пьеса «Луна над Буффало». В центре сюжета — темпераментная актёрская пара Джордж и Шарлотта Хэй. Когда-то они были известны и знамениты — снимались в кино, раздавали автографы, а сейчас держат частный репертуарный театр в провинциальном городке, играя две пьесы труппой из пяти человек. Джордж и Шарлотта не теряют надежды вернуться на большую сцену и в кино, и судьба преподносит им этот шанс — в их городок приезжает знаменитый режиссёр Фрэнк Капра. Герои готовы на всё, чтобы роли в его новом фильме достались им.