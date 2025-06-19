Принесли дичь: выставка о фовизме показывает диалог культур и эпох

Гогена, как и Сезанна, и Ван Гога, на выставке нет, хотя своими корнями фовизм уходит именно в их находки. Но, пожалуй, включи кураторы в эту историю еще и предшественников — получилось бы необъятное, неизбежно фрагментарное повествование. И без того экспозиция достаточно пестрая, эклектичная (даром что большинство представленных произведений созданы всего за несколько лет, во второй половине 1900-х и в начале 1910-х). Но для «диких» это не минус, даже наоборот. Выставка тем и хороша, что показывает, насколько разными, контрастными были проявления фовизма.