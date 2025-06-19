Град и дождь могут пройти в Самарской области днем 19 июня

В 63-м регионе ожидают облачную погоду с прояснениями и грозу. Подробностями поделились представители Приволжского УГМС.
Синоптики объяснили: днем 19 июня в Самарской области местами дадут о себе знать кратковременный дождь и град. Причем температура воздуха в губернии в четверг составит от +20 до +25 градусов по Цельсию.
Также прогнозируют северо-западный ветер с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду. При грозе будет порывистым.
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