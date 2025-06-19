Путин: Россия рассматривает ФРГ как соучастника боевых действий на Украине

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что посредник в переговорах по Украине должен быть нейтральным. Также российский лидер уточнил, что Москва рассматривает Германию не как нейтральную сторону в конфликте на Украине, а как соучастника. Это заявление президент сделал на полях ПМЭФ.
«Может ли Германия внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным», — подчеркнул Путин.
Президент указал на присутствие на Украине танков Leopard и разговорах о передаче ракет Taurus.
Ранее Россия выразила готовность продолжить диалог с Украиной после 22 июня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, об этом президент Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом. Ушаков отметил, что американский президент внимательно выслушал эту информацию и подчеркнул свою заинтересованность в завершении конфликта между Москвой и Киевом.