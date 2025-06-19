Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Россия рассматривает ФРГ как соучастника боевых действий на Украине

Путин заявил, что посредник в переговорах по Украине должен быть нейтральным.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что посредник в переговорах по Украине должен быть нейтральным. Также российский лидер уточнил, что Москва рассматривает Германию не как нейтральную сторону в конфликте на Украине, а как соучастника. Это заявление президент сделал на полях ПМЭФ.

«Может ли Германия внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным», — подчеркнул Путин.

Президент указал на присутствие на Украине танков Leopard и разговорах о передаче ракет Taurus.

Ранее Россия выразила готовность продолжить диалог с Украиной после 22 июня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, об этом президент Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом. Ушаков отметил, что американский президент внимательно выслушал эту информацию и подчеркнул свою заинтересованность в завершении конфликта между Москвой и Киевом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше