Дуров признался, что перестал отвечать Макрону в Telegram

Дуров проигнорировал сообщение от Макрона на фоне скандала с выборами в Румынии.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров проигнорировал личное сообщение президента Франции Эммануэля Макрона, направленное ему после публичных заявлений о попытках французских спецслужб вмешаться в президентские выборы в Румынии. Об этом Дуров сообщил в интервью французскому изданию Le Point.
По словам Дурова, ранее у Макрона была возможность напрямую обращаться к нему через Telegram по различным вопросам. Однако после того, как основатель мессенджера обнародовал информацию о требованиях Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) относительно избирательного процесса в Румынии, президент Франции отправил ему сообщение, на которое Дуров решительно не стал отвечать. «Долгое время он (Макрон — ред.) мог отправлять мне сообщения в Telegram на целую кучу тем. В последний раз это было в тот день, когда я сделал заявление о выборах в Румынии и о (требованиях — ред.) DGSE (Главное управление внешней безопасности Франции — ред.). Он отправил мне сообщение. Я ему не ответил», — сообщил Дуров.
Бизнесмен отказался раскрывать содержание обращения президента Франции, подчеркнув, что даже если бы Макрон предложил личную встречу, он бы не согласился на нее. Дуров также отметил, что его позиция связана с принципиальным несогласием по поводу попыток внешнего давления на политику компании и вмешательства во внутренние процессы других государств.
Ранее Павел Дуров обнародовал сведения о том, что французские спецслужбы пытались оказать давление на Telegram по поводу избирательной кампании в Румынии, что вызвало широкий резонанс в международных СМИ и среди политиков.