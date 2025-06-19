Дуров признался, что перестал отвечать Макрону в Telegram

По словам Дурова, ранее у Макрона была возможность напрямую обращаться к нему через Telegram по различным вопросам. Однако после того, как основатель мессенджера обнародовал информацию о требованиях Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) относительно избирательного процесса в Румынии, президент Франции отправил ему сообщение, на которое Дуров решительно не стал отвечать. «Долгое время он (Макрон — ред.) мог отправлять мне сообщения в Telegram на целую кучу тем. В последний раз это было в тот день, когда я сделал заявление о выборах в Румынии и о (требованиях — ред.) DGSE (Главное управление внешней безопасности Франции — ред.). Он отправил мне сообщение. Я ему не ответил», — сообщил Дуров.