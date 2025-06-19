На следующей неделе ждут поворотный момент для курса доллара. На какую отметку выйдет рубль

Он ожидает, что эти факторы будут менее значимыми к концу первого полугодия, когда текущие запасы будут распроданы и спрос на импорт постепенно будет восстанавливаться, что будет способствовать ослаблению рубля. А падение доходов нефтяников и снижение ключевой ставки будет способствовать снижению конвертируемых объёмов валюты. Но пока что намёков на разворот не видно. Тренд USD/RUB остаётся нисходящим. Аналитик считает, что на следующей неделе курс останется в диапазоне 76,8 — 81,6 рубля.