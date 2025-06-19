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Путин дал прогноз по завершению торговой войны США и Китая

Путин: Споры США с Китаем по тарифам решатся на переговорах.

Источник: Комсомольская правда

США ужесточают свою позицию в торговом споре с Китаем, однако готовы искать компромисс на переговорах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ. По его мнению, Вашингтон сознательно поднимает ставки, чтобы добиться уступок от Пекина, но в итоге стороны придут к соглашению.

Напомним, что 9 июня в Лондоне начался второй раунд торговых консультаций между представителями США и Китая. Переговоры стали продолжением договоренностей, достигнутых на встрече в Женеве 10−11 мая. Тогда Пекин и Вашингтон решили сократить часть взаимных пошлин, объем которых к тому моменту превысил 100%.