Путин дал прогноз по завершению торговой войны США и Китая

США ужесточают свою позицию в торговом споре с Китаем, однако готовы искать компромисс на переговорах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ. По его мнению, Вашингтон сознательно поднимает ставки, чтобы добиться уступок от Пекина, но в итоге стороны придут к соглашению.