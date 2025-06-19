Владимир Путин рассказал о результате новых поставок Taurus от ФРГ для Киева: «ни на что не повлияет»

Президент России Владимир Путин спрогнозировал ухудшение отношений между Россией и Германией из-за Киева. Так, он заявил, что поставки Киеву немецких ракет Taurus не изменят ситуацию на передовой, но полностью разрушат отношения между Москвой и Берлином. Об этом российский глава сообщил на встрече с главами ведущих информагентств, проведенной ТАСС.