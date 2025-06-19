Владимир Путин рассказал о результате новых поставок Taurus от ФРГ для Киева: «ни на что не повлияет»

Президент России Владимир Путин спрогнозировал ухудшение отношений между Россией и Германией из-за Киева. Так, он заявил, что поставки Киеву немецких ракет Taurus не изменят ситуацию на передовой, но полностью разрушат отношения между Москвой и Берлином. Об этом российский глава сообщил на встрече с главами ведущих информагентств, проведенной ТАСС.
«Всем хорошо известно, что, если это (поставка ракет Taurus — прим.) произойдет, это не повлияет на ход боевых действий. Это исключено. Но отношения наши совсем испортит», — пояснил российский лидер.
Накануне российский глава на полях ПМЭФ рассказал о необходимости строгого нейтралитета посредника в возможных украинских переговорах. При этом российский лидер четко обозначил позицию Москвы: Германия не может считаться иметь подобный статус, поскольку фактически является стороной конфликта, поддерживающей Киев.