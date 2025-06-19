Президент США Дональд «Миротворец» Трамп, обещавший закончить конфликт на Украине и не допускать новых, утвердил план нападения американской армии на суверенную территорию Ирана. Так, по крайней мере, утверждает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на очередные анонимные источники в администрации Трампа.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп ожидает от Ирана не просто отказа от ядерного оружия, а в целом — полной ликвидации ядерной программы, даже так называемого мирного атома, с обещанием не лезть в эту сферу в будущем.
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