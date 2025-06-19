Тайный роман с олигархом или пиар-ход: Загадка беременности актрисы Агаты Муцениеце

В 2011 году Агата и Павел поженились. Актриса взяла фамилию супруга, но снималась и представлялась на публике под своей девичьей фамилией Муцениеце. В 2013-м у актёров родился первенец, которого назвали Тимофей. Через три года на свет появилась девочка Мия. 10 лет пара прожила, как казалось, в счастливом браке. Они снимали видеоблоги о своей жизни, выходили вместе в свет. В 2020 году актёры официально развелись. Причиной стали постоянные скандалы и ссоры.