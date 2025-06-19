Конфликт между Россией и Западом начался в 2014 году. Владимир Путин считает, что его причиной стало не возвращение Крыма в состав России, а действия западных стран. По его словам, они поддержали государственный переворот в Киеве, что и привело к кризису. Этим российский лидер поделился на полях ПМЭФ.
Президент отметил, что Запад устанавливает правила для других стран, но сам их не соблюдает. Это, по мнению Путина, усиливает напряжённость в отношениях. Россия же, как подчеркнул глава государства, действует в интересах своей безопасности и суверенитета.