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Путин рассказал, почему начался конфликт России с Западом

Путин назвал госпереворот на Украине причиной конфликта России с Западом.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт между Россией и Западом начался в 2014 году. Владимир Путин считает, что его причиной стало не возвращение Крыма в состав России, а действия западных стран. По его словам, они поддержали государственный переворот в Киеве, что и привело к кризису. Этим российский лидер поделился на полях ПМЭФ.

Президент отметил, что Запад устанавливает правила для других стран, но сам их не соблюдает. Это, по мнению Путина, усиливает напряжённость в отношениях. Россия же, как подчеркнул глава государства, действует в интересах своей безопасности и суверенитета.