Путин объяснил, почему не поехал на переговоры в Стамбул

Срочная новость Президент России Владимир Путин рассказал, что не поехал на переговоры с Украинской делегацией в Стамбул (Турция), так как туда не прилетел глава США Дональд Трамп. Об этом политик заявил на встрече с зарубежными журналистами.
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