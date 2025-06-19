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Путин: Западные элиты используют миф об угрозе России для своей политики

Президент России Владимир Путин заявил, что западные элиты удобно используют тезис о мнимой угрозе со стороны России для формирования своей внутренней политики. Такое мнение он выразил в четверг, 19 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Президент России Владимир Путин заявил, что западные элиты удобно используют тезис о мнимой угрозе со стороны России для формирования своей внутренней политики. Такое мнение он выразил в четверг, 19 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что на протяжении веков на Западе периодически возникал вопрос о предполагаемой угрозе с Востока, что позволяло элитам оправдывать свои ошибки в экономике и собирать средства с налогоплательщиков.

— Так удобно западным элитам было выстраивать внутреннюю свою политику. Потому что на базе мнимой угрозы с Востока все время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и все время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока, — цитирует российского лидера РИА Новости.

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