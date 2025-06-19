— Так удобно западным элитам было выстраивать внутреннюю свою политику. Потому что на базе мнимой угрозы с Востока все время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и все время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока, — цитирует российского лидера РИА Новости.