Президент России Владимир Путин, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ночью 19 июня 2025 года, напомнил, кто был виновником государственного переворота на Украине. Глава государства указал на то, что США даже не скрывали своих огромных расходов на организацию смены власти в республике.
Ранее KP.RU сообщил, что в феврале 2025 года Илон Маск, занимавшийся тогда ликвидацией агентства USAID, рассказал, как Америка тратила миллиарды долларов на организацию цветных революций и государственных переворотов в мире. В том числе на Украине.
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